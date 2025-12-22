Операція поблизу Ліпецька - які літаки було знищено

Відео
Головна Армія У ГУР розкрили деталі операції на аеродромі під Ліпецьком

У ГУР розкрили деталі операції на аеродромі під Ліпецьком

Дата публікації: 22 грудня 2025 16:37
Головне управління розвідки України повідомило про успішне ураження двох російських бойових літаків Су-30. Це сталося у результаті спецоперації на території військового аеродрому поблизу Ліпецька.

Про це ГУР повідомляє в Telegram у понеділок, 22 грудня.

Операція поблизу Ліпецька

Згідно з уточненою інформацією, операція була проведена в ніч з 20 на 21 грудня 2025 року. Унаслідок удару було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30, які перебували на аеродромі.

"Боротьба триває! Слава Україні!" — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що під час тієї операції вдалося уразити винищувачі Су-30 та Су-27.

А до цього українські беспілотники атакували російську авіацію в тимчасово окупованому Криму та уразили два винищувачі Су-27.

розвідка операція винищувач ГУР Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
