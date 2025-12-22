Операция вблизи Липецка - какие самолеты были уничтожены

Су-30СМ. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Украины сообщило об успешном поражении двух российских боевых самолетов Су-30. Это произошло в результате спецоперации на территории военного аэродрома вблизи Липецка.

Об этом ГУР сообщает в Telegram в понедельник, 22 декабря.

Реклама

Читайте также:

Операция вблизи Липецка

Согласно уточненной информации, операция была проведена в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года. В результате удара были поражены два многоцелевых истребителя Су-30, которые находились на аэродроме.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что во время той операции удалось поразить истребители Су-30 и Су-27.

А до этого украинские беспилотники атаковали российскую авиацию во временно оккупированном Крыму и поразили два истребителя Су-27.