Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В ГУР раскрыли детали операции на аэродроме под Липецком

В ГУР раскрыли детали операции на аэродроме под Липецком

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 16:37
Операция вблизи Липецка - какие самолеты были уничтожены
Су-30СМ. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Украины сообщило об успешном поражении двух российских боевых самолетов Су-30. Это произошло в результате спецоперации на территории военного аэродрома вблизи Липецка.

Об этом ГУР сообщает в Telegram в понедельник, 22 декабря.

Реклама
Читайте также:

Операция вблизи Липецка

Согласно уточненной информации, операция была проведена в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года. В результате удара были поражены два многоцелевых истребителя Су-30, которые находились на аэродроме.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что во время той операции удалось поразить истребители Су-30 и Су-27.

А до этого украинские беспилотники атаковали российскую авиацию во временно оккупированном Крыму и поразили два истребителя Су-27.

разведка операция истребитель ГУР Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации