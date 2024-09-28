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У ГУР підтвердили ліквідацію полковника росармії, який готував пілотів "шахедів"

28 вересня 2024 16:14
Галина Шподарева - редактор
ГУР підтвердило ліквідацію російського полковника в Московській області
Олексій Коломєйцев. Фото: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили ліквідацію воєнного злочинця, полковника армії РФ Олексія Коломєйцева. Російський військовий керував центром безпілотної авіації міністерства оборони РФ. 

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у суботу, 28 вересня.

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Ліквідація полковника Коломєйцева

За даними ГУР, 27 вересня у місті Коломна Московської області РФ було знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Коломєйцева.

Останнє місце служби ліквідованого воєнного злочинця — 924-й державний центр (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ. Полковник Коломєйцев керував центром, в якому готують фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "шахедів", а також персоналу з обслуги БпЛА.

"Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", — зазначили у розвідці. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ліквідація Коломєйцева була проведена в рамках спецоперації місцевого руху опору кремлівському режиму за координації з ГУР МО України.

Також Новини.LIVE писали, що у Росії ліквідували воєнного злочинця та пропагандиста Кремля. Йдеться про Коробова Олександра Олександровича на прізвисько "Краб". 

розвідка армія спецоперація військові злочини ГУР Росія

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