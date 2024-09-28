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Під Москвою ліквідували воєнного злочинця Олексія Коломєйцева, — ЗМІ

28 вересня 2024 15:03
Аркадій Пастула - Редактор
У Московській області ліквідовано окупанта Олексія Коломєйцева — що про нього відомо
Олексій Коломєйцев. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

У Московській області ліквідували воєнного злочинця. Йдеться про російського полковника Олексія Коломєйцева.

Про це повідомили джерела в українській воєнній розвідці для "РБК-України" у суботу, 28 вересня.

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Ліквідація Олексія Коломєйцева

За інформацією джерел видання, вбивство сталося у ніч проти 27 вересня. Окупант був керівником 924 державного центру безпілотної авіації МО Росії.

В українській воєнній розвідці зазначили, що ліквідація Коломєйцева була проведена в рамках спецоперації місцевого руху опору кремлівському режиму за координації з ГУР МО України.

Що відомо про воєнного злочинця

Коломєйцев був залучений до підготовки російських спеціалістів з управління безпілотниками, зокрема операторів і технічного персоналу для обслуговування ударних дронів типу Shahed.

"Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини", — додав виданню співрозмовник.

Нагадаємо, у Росії ліквідували воєнного злочинця та пропагандиста Кремля. Йдеться про Коробова Олександра Олександровича на прізвисько "Краб".

Також українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Вони показали, як FPV-дронами били по ворогу.

війна розвідка росіяни Москва окупанти військові злочини

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