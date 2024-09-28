В Московской области ликвидирован оккупант Алексей Коломейцев — что о нем известно

Алексей Коломейцев. Фото: росСМИ

В Московской области ликвидировали военного преступника. Речь идет о российском полковнике Алексее Коломейцеве.

Об этом сообщили источники в украинской военной разведке для "РБК-Украины" в субботу, 28 сентября.

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Ликвидация Алексея Коломейцева

По информации источников издания, убийство произошло в ночь на 27 сентября. Оккупант был руководителем 924 государственного центра беспилотной авиации МО России.

В украинской военной разведке отметили, что ликвидация Коломейцева была проведена в рамках спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму при координации с ГУР МО Украины.

Что известно о военном преступнике

Коломейцев был привлечен к подготовке российских специалистов по управлению беспилотниками, в частности операторов и технического персонала для обслуживания ударных дронов типа Shahed.

"Движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределы, как мы и предупреждали ранее. Каждый российский военный преступник, каждый причастный к агрессии против Украины является нашей целью независимо от должностей, возраста, пола и места пребывания. Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев до тех пор, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления", — добавил изданию собеседник.

Напомним, в России ликвидирован военный преступник и пропагандист Кремля. Речь идет о Коробове Александре Александровиче по прозвищу "Краб".

Также украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Они показали, как FPV-дронами били по врагу.