ГУР подтвердило ликвидацию российского полковника в Московской области

Алексей Коломейцев. Фото: росСМИ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили ликвидацию военного преступника, полковника армии РФ Алексея Коломейцева. Российский военный руководил центром беспилотной авиации министерства обороны РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в субботу, 28 сентября.

Читайте также:

Данные ГУР по ликвидированному российскому военному. Фото: ГУР

Ликвидация полковника Коломейцева

По данным ГУР, 27 сентября в городе Коломна Московской области РФ был уничтожен полковник российской оккупационной армии Алексей Коломейцев.

Последнее место службы ликвидированного военного преступника — 924-й государственный центр (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ. Полковник Коломейцев руководил центром, в котором готовят специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуге БпЛА.

"Оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — отметили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что ликвидация Коломейцева была проведена в рамках спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму при координации с ГУР МО Украины.

Также Новини.LIVE писали, что в России ликвидировали военного преступника и пропагандиста Кремля. Речь идет о Коробове Александре Александровиче по прозвищу "Краб".