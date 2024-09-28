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В ГУР подтвердили ликвидацию полковника росармии, готовившего пилотов "шахедов"

28 сентября 2024 16:14
Галина Шподарева - редактор
ГУР подтвердило ликвидацию российского полковника в Московской области
Алексей Коломейцев. Фото: росСМИ
Галина Шподарева - редактор

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили ликвидацию военного преступника, полковника армии РФ Алексея Коломейцева. Российский военный руководил центром беспилотной авиации министерства обороны РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в субботу, 28 сентября.

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Данные ГУР по ликвидированному российскому военному. Фото: ГУР

Ликвидация полковника Коломейцева

По данным ГУР, 27 сентября в городе Коломна Московской области РФ был уничтожен полковник российской оккупационной армии Алексей Коломейцев.

Последнее место службы ликвидированного военного преступника — 924-й государственный центр (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ. Полковник Коломейцев руководил центром, в котором готовят специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуге БпЛА.

"Оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — отметили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что ликвидация Коломейцева была проведена в рамках спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму при координации с ГУР МО Украины.

Также Новини.LIVE писали, что в России ликвидировали военного преступника и пропагандиста Кремля. Речь идет о Коробове Александре Александровиче по прозвищу "Краб".

разведка армия спецоперация военные преступления ГУР Россия

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