Головна Армія У ГУР назвали "свідомими" удари РФ по критичній інфраструктурі

У ГУР назвали "свідомими" удари РФ по критичній інфраструктурі

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 13:23
Удари РФ по критичній інфраструктурі — у ГУР зробили заяву
Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Російська армія продовжує завдавати ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури України. У Головному управлінні розвідки вважають, що ворог свідомо обирає такі цілі для своїх атак.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

РФ навмисно б'є по критичній інфраструктурі України

Як наголосив представник ГУР, від початку повномасштабного вторгнення ціллю росіяни були удари по критично важливим об'єктам України, які не стосуються війська.

За словами Юсова, окупанти не припинять атакувати цивільні підприємства та енергетику.

"Безумовно, ворог розуміє, що він б'є не по військових об'єктах. Це прямі та свідомі удари по цивільній інфраструктурі. Протягом усього повномасштабного вторгнення енергетика, а також інші цивільні об'єкти, є потенційними цілями для ворога. Це воєнні злочини, і Україна постійно на цьому наголошує та намагається посилити захист подібних об'єктів. І коли вони б'ють по портовій інфраструктурі і руйнують зерносховища, то це аж ніяк не військові цілі", — сказав Юсов.

Зазначимо, раніше Андрій Юсов повідомив, що майже половину снарядів Росія отримує від КНДР. Корейська влада поставляє армії РФ артилерійські снаряди та БК.

Крім того, представник ГУР відповів, яка кількість російських солдатів перебуває на території України.

 

обстріли критична інфраструктура війна в Україні ГУР Андрій Юсов
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
