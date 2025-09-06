Удары РФ по критической инфраструктуре — в ГУР сделали заявление

ГУР назвало сознательными удары РФ по критической инфраструктуре
Российская армия продолжает наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины. В Главном управлении разведки считают, что враг сознательно выбирает такие цели для своих атак.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.
РФ намеренно бьет по критической инфраструктуре Украины
Как отметил представитель ГУР, с начала полномасштабного вторжения целью россияне были удары по критически важным объектам Украины, которые не касаются войска.
По словам Юсова, оккупанты не прекратят атаковать гражданские предприятия и энергетику.
"Безусловно, враг понимает, что он бьет не по военным объектам. Это прямые и сознательные удары по гражданской инфраструктуре. На протяжении всего полномасштабного вторжения энергетика, а также другие гражданские объекты являются потенциальными целями для врага. Это военные преступления, и Украина постоянно это подчеркивает и пытается усилить защиту подобных объектов. И когда они бьют по портовой инфраструктуре и разрушают зернохранилища, то это отнюдь не военные цели", — сказал Юсов.
