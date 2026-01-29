Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Генштабі підтвердили збиття російського винищувача

У Генштабі підтвердили збиття російського винищувача

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 08:32
ЗСУ збили російський літак — Генштаб повідомив про втрати РФ на фронті
Су-30. Фото: росЗМІ

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили збиття російського винищувача Су-30. Напередодні повідомлялося про ліквідацію двох ворожих літаків.

Про це йдеться у звіті Генштабу щодо основних втрат противника, який опублікували в четвер, 29 січня.

Реклама
Читайте також:

ЗСУ збили російський Су-30

Напередодні моніторингові групи повідомляли про збиття винищувача РФ на південному напрямку ввечері 28 січня.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що противник втратив ще один винищувач Су-34, однак ця інформація поки не підтверджена.

Втрати РФ на фронті

Станом на ранок 29 січня Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 237 400 військових, з них 830 осіб — за минулу добу.

Також, за даними командування ЗСУ, знищено 11 613 танків (+4 за добу) та 23 965 бойових броньованих машин (+7). Кількість знищених артилерійських систем сягнула 36 733 одиниць (+20), а реактивних систем залпового вогню — 1 629.

Серед інших втрат армії РФ:

  • засоби ППО — 1 288 (+2);
  • літаки — 435 (+1);
  • гелікоптери — 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 118 679 (+955);
  • крилаті ракети — 4 205;
  • кораблі / катери — 28;
  • підводні човни — 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 76 190 (+88);
  • спеціальна техніка — 4 053.
Втрати Росії на фронті
Звіт про втрати РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, бійці СБУ вразили п'ять аеродромів в тилу Росії протягом року.

А також звіт Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) показав, скільки окупантів загинуло за час повномасштабної війни.

Генштаб ЗСУ літаки винищувач війна в Україні втрати окупантів
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації