ЗСУ збили російський літак — Генштаб повідомив про втрати РФ на фронті

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили збиття російського винищувача Су-30. Напередодні повідомлялося про ліквідацію двох ворожих літаків.

Про це йдеться у звіті Генштабу щодо основних втрат противника, який опублікували в четвер, 29 січня.

ЗСУ збили російський Су-30

Напередодні моніторингові групи повідомляли про збиття винищувача РФ на південному напрямку ввечері 28 січня.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що противник втратив ще один винищувач Су-34, однак ця інформація поки не підтверджена.

Втрати РФ на фронті

Станом на ранок 29 січня Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 237 400 військових, з них 830 осіб — за минулу добу.

Також, за даними командування ЗСУ, знищено 11 613 танків (+4 за добу) та 23 965 бойових броньованих машин (+7). Кількість знищених артилерійських систем сягнула 36 733 одиниць (+20), а реактивних систем залпового вогню — 1 629.

Серед інших втрат армії РФ:

засоби ППО — 1 288 (+2);

літаки — 435 (+1);

гелікоптери — 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 118 679 (+955);

крилаті ракети — 4 205;

кораблі / катери — 28;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 76 190 (+88);

спеціальна техніка — 4 053.

Звіт про втрати РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, бійці СБУ вразили п'ять аеродромів в тилу Росії протягом року.

А також звіт Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) показав, скільки окупантів загинуло за час повномасштабної війни.