ВСУ сбили российский самолет — Генштаб сообщил о потерях РФ на фронте

Су-30. Фото: росСМИ

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили сбитие российского истребителя Су-30. Накануне сообщалось о ликвидации двух вражеских самолетов.

Об этом говорится в отчете Генштаба по основным потерям противника, который опубликовали в четверг, 29 января.

ВСУ сбили российский Су-30

Накануне мониторинговые группы сообщали о сбитии истребителя РФ на южном направлении вечером 28 января.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что противник потерял еще один истребитель Су-34, однако эта информация пока не подтверждена.

Потери РФ на фронте

По состоянию на утро 29 января Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 237 400 военных, из них 830 человек — за минувшие сутки.

Также, по данным командования ВСУ, уничтожено 11 613 танков (+4 за сутки) и 23 965 боевых бронированных машин (+7). Количество уничтоженных артиллерийских систем достигло 36 733 единиц (+20), а реактивных систем залпового огня - 1 629.

Среди других потерь армии РФ:

средства ПВО — 1 288 (+2);

самолеты — 435 (+1);

вертолеты — 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 118 679 (+955);

крылатые ракеты — 4 205;

корабли/катера — 28;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 76 190 (+88);

специальная техника — 4 053.

Отчет о потерях РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, бойцы СБУ поразили пять аэродромов в тылу России в течение года.

А также отчет Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) показал, сколько оккупантов погибло за время полномасштабной войны.