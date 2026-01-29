Видео
Видео

Главная Армия В Генштабе подтвердили сбитие российского истребителя

В Генштабе подтвердили сбитие российского истребителя

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 08:32
ВСУ сбили российский самолет — Генштаб сообщил о потерях РФ на фронте
Су-30. Фото: росСМИ

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили сбитие российского истребителя Су-30. Накануне сообщалось о ликвидации двух вражеских самолетов.

Об этом говорится в отчете Генштаба по основным потерям противника, который опубликовали в четверг, 29 января.

Читайте также:

ВСУ сбили российский Су-30

Накануне мониторинговые группы сообщали о сбитии истребителя РФ на южном направлении вечером 28 января.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что противник потерял еще один истребитель Су-34, однако эта информация пока не подтверждена.

Потери РФ на фронте

По состоянию на утро 29 января Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 237 400 военных, из них 830 человек — за минувшие сутки.

Также, по данным командования ВСУ, уничтожено 11 613 танков (+4 за сутки) и 23 965 боевых бронированных машин (+7). Количество уничтоженных артиллерийских систем достигло 36 733 единиц (+20), а реактивных систем залпового огня - 1 629.

Среди других потерь армии РФ:

  • средства ПВО — 1 288 (+2);
  • самолеты — 435 (+1);
  • вертолеты — 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 118 679 (+955);
  • крылатые ракеты — 4 205;
  • корабли/катера — 28;
  • подводные лодки — 2;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 76 190 (+88);
  • специальная техника — 4 053.
Втрати Росії на фронті
Отчет о потерях РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, бойцы СБУ поразили пять аэродромов в тылу России в течение года.

А также отчет Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) показал, сколько оккупантов погибло за время полномасштабной войны.

Генштаб ВСУ самолеты истребитель война в Украине потери оккупантов
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
