ВСУ сбили российский самолет — Генштаб сообщил о потерях РФ на фронте

В Генштабе подтвердили сбитие российского истребителя
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили сбитие российского истребителя Су-30. Накануне сообщалось о ликвидации двух вражеских самолетов.
Об этом говорится в отчете Генштаба по основным потерям противника, который опубликовали в четверг, 29 января.
ВСУ сбили российский Су-30
Накануне мониторинговые группы сообщали о сбитии истребителя РФ на южном направлении вечером 28 января.
Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что противник потерял еще один истребитель Су-34, однако эта информация пока не подтверждена.
Потери РФ на фронте
По состоянию на утро 29 января Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 237 400 военных, из них 830 человек — за минувшие сутки.
Также, по данным командования ВСУ, уничтожено 11 613 танков (+4 за сутки) и 23 965 боевых бронированных машин (+7). Количество уничтоженных артиллерийских систем достигло 36 733 единиц (+20), а реактивных систем залпового огня - 1 629.
Среди других потерь армии РФ:
- средства ПВО — 1 288 (+2);
- самолеты — 435 (+1);
- вертолеты — 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 118 679 (+955);
- крылатые ракеты — 4 205;
- корабли/катера — 28;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 76 190 (+88);
- специальная техника — 4 053.
Напомним, бойцы СБУ поразили пять аэродромов в тылу России в течение года.
А также отчет Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) показал, сколько оккупантов погибло за время полномасштабной войны.
