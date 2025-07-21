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Головна Армія У Генштабі назвали напрямок фронту, де найскладніша ситуація

У Генштабі назвали напрямок фронту, де найскладніша ситуація

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 13:14
На фронті понад 150 зіткнень — ситуація на напрямках
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ТСН

В Україні у понеділок, 21 липня, триває 1244-й день повномасштабного вторгнення Росії. За добу на фронті відбулося 154 бойових зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на фронті на 21 липня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу відбулося 23 боєзіткнення. Ворог дев'ять разів вдарив з авіації, скинув 12 КАБів, здійснив 356 артилерійських обстрілів, з яких один — з РСЗВ.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках на 21 липня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку на 21 липня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку за добу сталося чотири атаки окупантів: Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

Ситуація на Куп'янському напрямку на 21 липня
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку на 21 липня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки противник шість разів атакував позиції наших військ.

Ситуація на Сіверському напрямку на 21 липня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

Ситуація на Краматорському напрямку на 21 липня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку окупанти здійснили дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

Ситуація на Торецькому напрямку на 21 липня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

Ситуація на Покровському напрямку на 21 липня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку РФ 17 разів атакувала позиції ЗСУ в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль.

Ситуація на Новопавлівському напрямку на 21 липня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку росіяни один раз здійснили безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку на 21 липня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Оріхівському напрямку на 21 липня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.

Ситуація на Придніпровському напрямку на 21 липня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

Нагадаємо, вночі Сили ППО збили над Україною 224 повітряні цілі ворога.

Зокрема, у Києві внаслідок російської атаки постраждали вісім людей, зафіксовано руйнування.

російські війська ЗСУ обстріли Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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