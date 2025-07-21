На фронте более 150 столкновений - ситуация на направлениях

В Генштабе назвали направление фронта, где самая сложная ситуация
В Украине в понедельник, 21 июля, продолжается 1244-й день полномасштабного вторжения России. За сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
Ситуация на фронте на 21 июля
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки произошло 23 боестолкновения. Враг девять раз ударил с авиации, сбросил 12 КАБов, совершил 356 артиллерийских обстрелов, из которых один — из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов: Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.
На Северском направлении в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки противник шесть раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты совершили девять атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки.
На Покровском направлении защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филии.
На Новопавловском направлении РФ 17 раз атаковала позиции ВСУ в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополь.
На Гуляйпольском направлении россияне один раз совершили безуспешные штурмовые действия в сторону Малиновки.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского.
Напомним, ночью Силы ПВО сбили над Украиной 224 воздушные цели врага.
В частности, в Киеве в результате российской атаки пострадали восемь человек, зафиксированы разрушения.
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