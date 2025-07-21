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Главная Армия В Генштабе назвали направление фронта, где самая сложная ситуация

В Генштабе назвали направление фронта, где самая сложная ситуация

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 13:14
На фронте более 150 столкновений - ситуация на направлениях
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ТСН

В Украине в понедельник, 21 июля, продолжается 1244-й день полномасштабного вторжения России. За сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на фронте на 21 июля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки произошло 23 боестолкновения. Враг девять раз ударил с авиации, сбросил 12 КАБов, совершил 356 артиллерийских обстрелов, из которых один — из РСЗО.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках на 21 липня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку на 21 липня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов: Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.

Ситуація на Куп'янському напрямку на 21 липня
Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку на 21 липня
Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

Ситуація на Сіверському напрямку на 21 липня
Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Предтечино и Белой Горы.

Ситуація на Краматорському напрямку на 21 липня
Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении оккупанты совершили девять атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки.

Ситуація на Торецькому напрямку на 21 липня
Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филии.

Ситуація на Покровському напрямку на 21 липня
Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении РФ 17 раз атаковала позиции ВСУ в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополь.

Ситуація на Новопавлівському напрямку на 21 липня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении россияне один раз совершили безуспешные штурмовые действия в сторону Малиновки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку на 21 липня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

Ситуація на Оріхівському напрямку на 21 липня
Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского.

Ситуація на Придніпровському напрямку на 21 липня
Приднепровское направление, фото: Генштаб

Напомним, ночью Силы ПВО сбили над Украиной 224 воздушные цели врага.

В частности, в Киеве в результате российской атаки пострадали восемь человек, зафиксированы разрушения.

российские войска ВСУ обстрелы Генштаб ВСУ война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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