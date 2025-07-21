Ворог атакував Україну 450 цілями — скільки збила ППО

Мобільна вогнева група. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські війська в ніч проти понеділка, 21 липня, завдали масованого удару по Україні. Для атаки ворог використав 450 засобів нападу.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Україну 21 липня

Вночі росіяни запустили 450 повітряних цілей по Україні:

426 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів х різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ;

п'ять аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської області;

чотири крилатих ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря;

одну крилату ракету Іскандер-К з Міллєрово;

14 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

Ворожу атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 ППО ліквідувала 224 засоби повітряного нападу противника:

200 ударних БпЛА типу Shahed;

більшість ракет вогневими засобами, решту — подавлено РЕБ або локаційно втрачено.

Крім того, ще 203 дрони-імітатори не досягли цілей — локаційно втрачені.

Відомо про влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих дронів на 12 локаціях.

Водночас захисники повідомили, що російська атака ще триває. Нова група дронів рухається на півночі України.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі Київ був під масованою атакою РФ. Відомо про вісім постраждалих мешканців.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на нічний обстріл. Він наголосив, що це були удари проти людяності.