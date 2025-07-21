Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сколько дронов и ракет сбила ПВО ночью — данные Воздушных сил

Сколько дронов и ракет сбила ПВО ночью — данные Воздушных сил

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 12:25
Враг атаковал Украину 450 целями - сколько сбила ПВО
Мобильная огневая группа. Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ

Российские войска в ночь на понедельник, 21 июля, нанесли массированный удар по Украине. Для атаки враг использовал 450 средств нападения.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Украину 21 июля

Ночью россияне запустили 450 воздушных целей по Украине:

  • 426 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов х различных типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск;
  • пять аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области;
  • четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;
  • одну крылатую ракету Искандер-К из Миллерово;
  • 14 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Вражескую атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 ПВО ликвидировала 224 средства воздушного нападения противника:

  • 200 ударных БпЛА типа Shahed;
  • большинство ракет огневыми средствами, остальные — подавлены РЭБ или локационно потеряны.

Кроме того, еще 203 дрона-имитатора не достигли целей - локационно потеряны.

Известно о попадании 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов на 12 локациях.

В то же время защитники сообщили, что российская атака еще продолжается. Новая группа дронов движется на севере Украины.

Скільки дронів та ракет збила ППО вночі 21 липня
Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью Киев был под массированной атакой РФ. Известно о восьми пострадавших жителях.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на ночной обстрел. Он подчеркнул, что это были удары против человечности.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации