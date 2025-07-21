Враг атаковал Украину 450 целями - сколько сбила ПВО

Сколько дронов и ракет сбила ПВО ночью — данные Воздушных сил
Российские войска в ночь на понедельник, 21 июля, нанесли массированный удар по Украине. Для атаки враг использовал 450 средств нападения.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 21 июля
Ночью россияне запустили 450 воздушных целей по Украине:
- 426 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов х различных типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск;
- пять аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области;
- четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;
- одну крылатую ракету Искандер-К из Миллерово;
- 14 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.
Вражескую атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:30 ПВО ликвидировала 224 средства воздушного нападения противника:
- 200 ударных БпЛА типа Shahed;
- большинство ракет огневыми средствами, остальные — подавлены РЭБ или локационно потеряны.
Кроме того, еще 203 дрона-имитатора не достигли целей - локационно потеряны.
Известно о попадании 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов на 12 локациях.
В то же время защитники сообщили, что российская атака еще продолжается. Новая группа дронов движется на севере Украины.
Напомним, ночью Киев был под массированной атакой РФ. Известно о восьми пострадавших жителях.
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на ночной обстрел. Он подчеркнул, что это были удары против человечности.
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