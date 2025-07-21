Враг атаковал Украину 450 целями - сколько сбила ПВО

Мобильная огневая группа. Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ

Российские войска в ночь на понедельник, 21 июля, нанесли массированный удар по Украине. Для атаки враг использовал 450 средств нападения.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 21 июля

Ночью россияне запустили 450 воздушных целей по Украине:

426 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов х различных типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск;

пять аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;

одну крылатую ракету Искандер-К из Миллерово;

14 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Вражескую атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 ПВО ликвидировала 224 средства воздушного нападения противника:

200 ударных БпЛА типа Shahed;

большинство ракет огневыми средствами, остальные — подавлены РЭБ или локационно потеряны.

Кроме того, еще 203 дрона-имитатора не достигли целей - локационно потеряны.

Известно о попадании 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов на 12 локациях.

В то же время защитники сообщили, что российская атака еще продолжается. Новая группа дронов движется на севере Украины.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью Киев был под массированной атакой РФ. Известно о восьми пострадавших жителях.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на ночной обстрел. Он подчеркнул, что это были удары против человечности.