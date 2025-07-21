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Головна Армія ДСНС показала фото ліквідації наслідків атаки РФ на Прикарпаття

ДСНС показала фото ліквідації наслідків атаки РФ на Прикарпаття

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 10:24
Наслідки обстрілу Івано-Франківська 21 липня — фото ДСНС
Рятувальники гасять пожежу через атаку РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

Внаслідок атаки російських загарбників на Івано-Франківську область в ніч проти 21 липня постраждало четверо місцевих жителів. Також пошкоджені будинки, гаражі та авто.

Фото ліквідації наслідків обстрілу Росії оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Кадри наслідків атаки на Івано-Франківськ 

"4 людей, серед них — дитина, травмовані на Івано-Франківщині через російський обстріл", — зазначили в ДСНС.

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Атака на Івано-Франківськ 21 липня
Рятувальник на місці удару РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

Так, згідно з інформацією рятувальників зафіксовано такі пошкодження внаслідок російської атаки на регіон:

  • у Городенківській територіальній громаді Коломийського району сталася пожежа в господарчій будівлі. Займання ліквідоване, без постраждалих;
Фото ударів РФ по Івано-Франківську
Пожежник гасить авто. Фото: t.me/dsns_telegram
  • в Івано-Франківській територіальній громаді виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку, пошкоджені інші помешкання. Четверо людей отримали поранення, серед них — дитина. На місці ураження працювали рятувальники та сапери ДСНС, пожежу загасили;
Що відомо про обстріл Івано-Франківська
Вогнеборець на місці ліквідації наслідків російської атаки. Фото: t.me/dsns_telegram
  • в Івано-Франківську зайнялися гаражі та автівки на стоянці — площа пожежі 220 кв.м, а також виникло займання у виробничо-складських приміщеннях на площі 300 кв.м. Працівники ДСНС загасили вогонь.
ДСНС показала фото ліквідації наслідків атаки РФ на Прикарпаття - фото 4
Скриншот повідомлення ДСНС у Telegram

Нагадаємо, що в Івано-Франківську упродовж всієї ночі 21 липня лунали вибухи. Регіон перебував під атакою ударних безпілотників та ракет, внаслідок чого тривала повітряна тривога.

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Згодом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив деталі наслідків російського обстрілу. За його словами, це наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення Росії.

пожежа ДСНС Івано-Франківська область атака постраждалі
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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