Наслідки обстрілу Івано-Франківська 21 липня — фото ДСНС

ДСНС показала фото ліквідації наслідків атаки РФ на Прикарпаття
Внаслідок атаки російських загарбників на Івано-Франківську область в ніч проти 21 липня постраждало четверо місцевих жителів. Також пошкоджені будинки, гаражі та авто.
Фото ліквідації наслідків обстрілу Росії оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram.
Кадри наслідків атаки на Івано-Франківськ
"4 людей, серед них — дитина, травмовані на Івано-Франківщині через російський обстріл", — зазначили в ДСНС.
Так, згідно з інформацією рятувальників зафіксовано такі пошкодження внаслідок російської атаки на регіон:
- у Городенківській територіальній громаді Коломийського району сталася пожежа в господарчій будівлі. Займання ліквідоване, без постраждалих;
- в Івано-Франківській територіальній громаді виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку, пошкоджені інші помешкання. Четверо людей отримали поранення, серед них — дитина. На місці ураження працювали рятувальники та сапери ДСНС, пожежу загасили;
- в Івано-Франківську зайнялися гаражі та автівки на стоянці — площа пожежі 220 кв.м, а також виникло займання у виробничо-складських приміщеннях на площі 300 кв.м. Працівники ДСНС загасили вогонь.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську упродовж всієї ночі 21 липня лунали вибухи. Регіон перебував під атакою ударних безпілотників та ракет, внаслідок чого тривала повітряна тривога.
Згодом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив деталі наслідків російського обстрілу. За його словами, це наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення Росії.
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