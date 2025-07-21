Атака РФ на Івано-Франківськ — які наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Івано-Франківськ ракетами та дронами. Внаслідок комбінованого удару є постраждалі серед цивільного населення та руйнування інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram.

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У ніч проти 21 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Івано-Франківську, внаслідок чого є постраждалі серед мирного населення.

Крім того, у 3 селах громади зафіксовано пошкодження інфраструктури.

"Слава Україні! На жаль, Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і "Шахедів". Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі. Але в легкому стані", — повідомив мер міста.

Також він додав, що наразі уточнюється інформація по двох селах громади. За словами міського голови, ударів було дуже багато.

Марцінків наголосив, що це наймасштабніша атака на Івано-Франківськ від початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.

Дуже хочу подякувати надзвичайникам, медикам, всім, хто зараз надає допомогу. Інформація уточнюється. Буду інформувати. Місто всім надасть допомогу. Найголовніше зараз це людські життя", — резюмував мер.

Скриншот повідомлення мера Івано-Франківська/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.

Також цієї ночі вибухи лунали у Харкові — окупанти обстрілювали місто.