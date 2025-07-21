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Главная Армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску — последствия

РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску — последствия

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 07:22
Атака РФ на Ивано-Франковск — каковы последствия
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 21 июля российские войска атаковали Ивано-Франковск ракетами и дронами. В результате комбинированного удара есть пострадавшие среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram.

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В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Ивано-Франковску, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения.

Кроме того, в 3 селах общины зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Які наслідки обстрілу Івано-Франківська 21 липня
Поврежденный дом в Ивано-Франковской области. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE
Атака на Івано-Франківськ 21 липня
Поврежден дом в Ивано-Франковской области. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE

"Слава Украине! К сожалению, Ивано-Франковск был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и "Шахедов". Имеем в 3 селах громады повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей громады есть пострадавшие. Но в легком состоянии", — сообщил мэр города.

Также он добавил, что сейчас уточняется информация по двум селам общины. По словам городского головы, ударов было очень много.

Які пошкодження в Івано-Франківську 21 липня
Вход в поврежденный россиянами дом в Ивано-Франковской области. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE
Фото наслідків російської атаки на Івано-Франківськ 21 липня
Разбитые окна в жилом доме в Ивано-Франковской области. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE

Марцинкив отметил, что это самая масштабная атака на Ивано-Франковск с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Спасибо ПВО. Всем, кто приобщен к обороне города Ивано-Франковска. Это самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения.

Очень хочу поблагодарить чрезвычайников, медиков, всех, кто сейчас оказывает помощь. Информация уточняется. Буду информировать. Город всем окажет помощь. Самое главное сейчас это человеческие жизни", — резюмировал мэр.

Атака РФ
Скриншот сообщения мэра Ивано-Франковска/Telegram

Напомним, что в ночь на 21 июля в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.

Также этой ночью взрывы раздавались в Харькове — оккупанты обстреливали город.

Ивано-Франковск обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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