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Главная Армия ГСЧС показала фото ликвидации последствий атаки РФ на Прикарпатье

ГСЧС показала фото ликвидации последствий атаки РФ на Прикарпатье

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 10:24
Последствия обстрела Ивано-Франковска 21 июля — фото ГСЧС
Спасатели тушат пожар из-за атаки РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

В результате атаки российских захватчиков на Ивано-Франковскую область в ночь на 21 июля пострадали четверо местных жителей. Также повреждены дома, гаражи и авто.

Фото ликвидации последствий обстрела России обнародовала пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"4 человека, среди них — ребенок, травмированы на Ивано-Франковщине из-за российского обстрела", — отметили в ГСЧС.

Атака на Івано-Франківськ 21 липня
Спасатель на месте удара РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

Так, согласно информации спасателей зафиксированы такие повреждения в результате российской атаки на регион:

  • в Городенковской территориальной громаде Коломыйского района произошел пожар в хозяйственной постройке. Возгорание ликвидировано, без пострадавших;
Фото ударів РФ по Івано-Франківську
Пожарный тушит авто. Фото: t.me/dsns_telegram
  • в Ивано-Франковской территориальной громаде возник пожар в двухэтажном жилом доме, повреждены другие помещения. Четыре человека получили ранения, среди них — ребенок. На месте поражения работали спасатели и саперы ГСЧС, пожар потушили;
Що відомо про обстріл Івано-Франківська
Огнеборец на месте ликвидации последствий российской атаки. Фото: t.me/dsns_telegram
  • в Ивано-Франковске загорелись гаражи и машины на стоянке — площадь пожара 220 кв.м, а также возникло возгорание в производственно-складских помещениях на площади 300 кв.м. Работники ГСЧС потушили огонь.
ГСЧС показала фото ликвидации последствий атаки РФ на Прикарпатье - фото 4
Скриншот сообщения ГСЧС в Telegram

Напомним, что в Ивано-Франковске на протяжении всей ночи 21 июля раздавались взрывы. Регион находился под атакой ударных беспилотников и ракет, в результате чего продолжалась воздушная тревога.

Впоследствии городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил детали последствий российского обстрела. По его словам, это самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения России.

пожар ГСЧС Ивано-Франковская область атака пострадавшие
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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