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У ДСНС назвали нову кількість жертв внаслідок обстрілу Сум

13 квітня 2025 18:26
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Сум 13 квітня — у ДСНС повідомили про нових загиблих та поранених
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Аркадій Пастула - Редактор

У Сумах у неділю, 13 квітня, зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару балістикою по центру. Наразі відомо про 117 поранених.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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"Станом на 18:00 загинуло 34 особи, з них дві дитини", — йдеться у повідомленні.

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Крім того, російські окупанти поранили 117 людей, у тому числі 15 дітей.

ДСНС висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Там додали, що це непоправна втрата для всієї країни.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко зазначив, що саме другий удар по місту спричинив людські втрати.

Внаслідок російської атаки на Сумщині оголосили Дні жалоби, які триватимуть 14, 15 та 16 квітня.

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