Обстрел Сум 13 апреля — в ГСЧС сообщили о новых погибших и раненых

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В Сумах в воскресенье, 13 апреля, возросло количество погибших и пострадавших в результате российского удара баллистикой по центру. Сейчас известно о 117 раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Жертвы в результате удара РФ по Сумам 13 апреля

"По состоянию на 18:00 погибли 34 человека, из них два ребенка", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты ранили 117 человек, в том числе 15 детей.

ГСЧС выражает искренние соболезнования семьям погибших. Там добавили, что это невосполнимая потеря для всей страны.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко отметил, что именно второй удар по городу вызвал человеческие потери.

В результате российской атаки на Сумщине объявили Дни траура, которые продлятся 14, 15 и 16 апреля.