Обстрел Сум 13 апреля — в ГСЧС сообщили о новых погибших и раненых

В ГСЧС назвали новое количество жертв в результате обстрела Сум
В Сумах в воскресенье, 13 апреля, возросло количество погибших и пострадавших в результате российского удара баллистикой по центру. Сейчас известно о 117 раненых.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Жертвы в результате удара РФ по Сумам 13 апреля
"По состоянию на 18:00 погибли 34 человека, из них два ребенка", — говорится в сообщении.
Кроме того, российские оккупанты ранили 117 человек, в том числе 15 детей.
ГСЧС выражает искренние соболезнования семьям погибших. Там добавили, что это невосполнимая потеря для всей страны.
Напомним, начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко отметил, что именно второй удар по городу вызвал человеческие потери.
В результате российской атаки на Сумщине объявили Дни траура, которые продлятся 14, 15 и 16 апреля.
Читайте Новини.LIVE!