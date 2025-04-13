Росіяни завдали подвійного удару по центру Сум 13 квітня — які наслідки

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко пояснив, навіщо російські окупанти завдали два удари по центру міста у неділю, 13 квітня. За його словами, саме повторний обстріл спричинив людські втрати з великою кількістю жертв.

Про це Сергій Кривошеєнко повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Сум 13 квітня

"Друга балістична ракета, випущена росіянами по Сумах, була, ймовірно, начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста. За попередніми висновками, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів", — зазначив Кривошеєнко.

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

За його словами, другий вибух стався приблизно в 200 метрах від першого влучання. Окупанти обстріляли район, де знаходиться житлова забудова, навчальні заклади та магазини.

Кривошеєнко зауважив, що такі дії росіян вказують на сплановані атаки по цивільних обʼєктах та мирних людях на вулицях.

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

"На місці продовжують працювати всі служби, правоохоронні органи та експерти. Незабаром будуть офіційні повідомлення щодо типу боєприпасу, який використали терористи, щоб вбити якомога більше людей", — додав він.

Допис Кривошеєнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сумській області 14, 15 та 16 квітня оголосили Дні жалоби за жертвами російського обстрілу 13 квітня.

Відомо, що серед загиблих у Сумах є артистка оркестру театру ім. М. Щепкіна Олена Когут. Її згадують як чуйну та надійну людину.