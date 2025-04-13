Россияне нанесли двойной удар по центру Сум 13 апреля — какие последствия

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко объяснил, зачем российские оккупанты нанесли два удара по центру города в воскресенье, 13 апреля. По его словам, именно повторный обстрел вызвал человеческие потери с большим количеством жертв.

Об этом Сергей Кривошеенко сообщил в Telegram.

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"Вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами по Сумах, была, вероятно, начиненная осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города. По предварительным выводам, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов", — отметил Кривошеенко.

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

По его словам, второй взрыв произошел примерно в 200 метрах от первого попадания. Оккупанты обстреляли район, где находится жилая застройка, учебные заведения и магазины.

Кривошеенко отметил, что такие действия россиян указывают на спланированные атаки по гражданским объектам и мирным людям на улицах.

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

"На месте продолжают работать все службы, правоохранительные органы и эксперты. Вскоре будут официальные сообщения о типе боеприпаса, который использовали террористы, чтобы убить как можно больше людей", — добавил он.

Пост Кривошеенко. Фото: скриншот

Напомним, в Сумской области 14, 15 и 16 апреля объявили Дни траура по жертвам российского обстрела 13 апреля.

Известно, что среди погибших в Сумах есть артистка оркестра театра им. М. Щепкина Елена Когут. Ее вспоминают как отзывчивого и надежного человека.