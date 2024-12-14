Українські прикордонники збили російські шахеди над Сумщиною — вражаючі відео

У ДПСУ показали, як збили три "шахеди" над Сумщиною
Українські прикордонники показали, як збили російські ударні безпілотники типу Shahed. Це сталося над Сумською областю.
Відео опублікувала Держприкордонслужба у Telegram у суботу, 14 грудня.
Збиття "шахедів" на Сумщині
Прикордонники здійснили три влучні постріли та збили ворожі безпілотники. На відео видно влучання, а також падіння "шахедів".
"Так, влучив! Є!" — кричав один з прикордонників.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ показали, як український військовий збив російську крилату ракету з ПЗРК "Ігла".
Раніше бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ показали розгром ворожих позицій на фронті.
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