Українські прикордонники збили російські шахеди над Сумщиною — вражаючі відео

Збиття російського ударного БпЛА над Сумською областю. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники показали, як збили російські ударні безпілотники типу Shahed. Це сталося над Сумською областю.

Відео опублікувала Держприкордонслужба у Telegram у суботу, 14 грудня.

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Прикордонники здійснили три влучні постріли та збили ворожі безпілотники. На відео видно влучання, а також падіння "шахедів".

"Так, влучив! Є!" — кричав один з прикордонників.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ показали, як український військовий збив російську крилату ракету з ПЗРК "Ігла".

Раніше бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ показали розгром ворожих позицій на фронті.