Украинские пограничники сбили российские шахеды над Сумской областью — впечатляющие видео

Сбитие российского ударного БпЛА над Сумской областью. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники показали, как сбили российские ударные беспилотники типа Shahed. Это произошло над Сумской областью.

Видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram в субботу, 14 декабря.

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Пограничники совершили три точных выстрела и сбили вражеские беспилотники. На видео видно попадание, а также падение "шахедов".

"Да, попал! Есть!" — кричал один из пограничников.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ показали, как украинский военный сбил российскую крылатую ракету из ПЗРК "Игла".

Ранее бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали разгром вражеских позиций на фронте.