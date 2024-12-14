Украинские пограничники сбили российские шахеды над Сумской областью — впечатляющие видео

В ГПСУ показали, как сбили три "шахеда" над Сумщиной
Украинские пограничники показали, как сбили российские ударные беспилотники типа Shahed. Это произошло над Сумской областью.
Видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram в субботу, 14 декабря.
Сбивание "шахедов" на Сумщине
Пограничники совершили три точных выстрела и сбили вражеские беспилотники. На видео видно попадание, а также падение "шахедов".
"Да, попал! Есть!" — кричал один из пограничников.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ показали, как украинский военный сбил российскую крылатую ракету из ПЗРК "Игла".
Ранее бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали разгром вражеских позиций на фронте.
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