ДПСУ попередила про зростання загроз із боку Білорусі

Прикордонники в окопах. Фото: ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що напрямок українсько-білоруського кордону залишається потенційно загрозливим через співпрацю Мінська з Москвою. За його словами, загроза від Білорусі не зникає доти, доки її територія використовується російськими військовими.

Про це Андрій Демченко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Демченко зауважив, що оцінку характеру і рівня ризиків можуть давати насамперед розвідоргани, однак прикордонна служба також веде спостереження за активністю на білоруському боці. Наразі небезпека, за його словами, зберігається по всій лінії — від Волині до Чернігівщини.

Особливу стурбованість викликають заплановані спільні навчання Росії та Білорусі, які, ймовірно, відбудуться ближче до вересня 2025 року.

"Де б вони їх не проводили, загроза зростає від того, коли на території Білорусі проводяться навчання, і не просто навчання, а спільні навчання, коли фактично російські підрозділи матимуть змогу координуватися з підрозділами Білорусі і перебувати на території цієї країни", — пояснив Демченко

Також Демченко вважає, що загроза повторного вторгнення російських військ нікуди не поділась.

"Воно може відбутися, якщо Росія для себе прийме такі рішення, не дай Боже, долучичи підрозділи армії Білорусі, або навіть тримаючи свої підрозділи на території Білорусі, використати їх для того, щоб здійснити вторгнення або якісь відволікаючі маневри, або ж створити дестабілізацію на цьому напрямку, намагаючись відтягнути сили оборони України на цей відтинок", — заявив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що за даними розвідників, Росія може влаштовувати дестабілізаційні заходи або наступ у другій половині 2025 року. Українські військові тримають на контролі будь-яке переміщення російських військ та їх дії поблизу кордону.

"Анонсовані вони на другу половину цього року, фактично, якщо мені не зраджує пам'яти, це ближче до вересня, і, звісно ж, підрозділи розвідки і нашого відомства, підрозділи розвідки Міністерства оборони за цим стежать, для того, щоб і завчасно отримати можливу інформацію тих планів, які може поставити перед собою противник, але загалом ще раз зазначують, будь-яке перебування російських військ на території Білорусі – це підвищення ризику для нашої країни", — підсумував Демченко.

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