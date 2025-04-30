ГПСУ предупредила о росте угроз со стороны Беларуси

Пограничники в окопах. Фото: ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что направление украинско-белорусской границы остается потенциально угрожающим из-за сотрудничества Минска с Москвой. По его словам, угроза от Беларуси не исчезает до тех пор, пока ее территория используется российскими военными.

Об этом Андрей Демченко заявил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Наступление России на Украину из Беларуси все еще возможно

Демченко отметил, что оценку характера и уровня рисков могут давать прежде всего разведорганы, однако пограничная служба также ведет наблюдение за активностью на белорусской стороне. Сейчас опасность, по его словам, сохраняется по всей линии - от Волыни до Черниговщины.

Особую обеспокоенность вызывают запланированные совместные учения России и Беларуси, которые, вероятно, состоятся ближе к сентябрю 2025 года.

"Где бы они их не проводили, угроза возрастает от того, когда на территории Беларуси проводятся учения, и не просто учения, а совместные учения, когда фактически российские подразделения смогут координироваться с подразделениями Беларуси и находиться на территории этой страны", — пояснил Демченко

Также Демченко считает, что угроза повторного вторжения российских войск никуда не делась.

"Оно может произойти, если Россия для себя примет такие решения, не дай Бог, приобщив подразделения армии Беларуси, или даже держа свои подразделения на территории Беларуси, использовать их для того, чтобы осуществить вторжение или какие-то отвлекающие маневры, или же создать дестабилизацию на этом направлении, пытаясь оттянуть силы обороны Украины на этот отрезок", — заявил Демченко.

Представитель ГПСУ добавил, что по данным разведчиков, Россия может устраивать дестабилизирующие мероприятия или наступление во второй половине 2025 года. Украинские военные держат на контроле любое перемещение российских войск и их действия вблизи границы.

"Анонсированы они на вторую половину этого года, фактически, если мне не изменяет памятьпамяти, это ближе к сентябрю, и, конечно же, подразделения разведки и нашего ведомства, подразделения разведки Министерства обороны за этим следят, для того, чтобы и заблаговременно получить возможную информацию тех планов, которые может поставить перед собой противник, но в целом еще раз отмечают, любое пребывание российских войск на территории Беларуси — это повышение риска для нашей страны", — подытожил Демченко.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, как Россия "придерживается" перемирия и какое направление оккупанты стали очень активно штурмовать.

Тем временем в Генштабе анонсировали отправку работников ТЦК на фронт.