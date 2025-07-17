В результаті атаки окупантів РФ на Добропілля збільшилась кількість жертв

У Добропіллі збільшилася кількість жертв після атаки РФ
На Донеччині збільшується кількість жертв удару російських окупантів по Добропіллю. Армія РФ цинічно скинула на населений пункт авіабомбу "ФАБ-500".
Про актуальну ситуацію повідомляє Нацполіція України.
Скільки жертв удару РФ на цей момент
Згідно з повідомленнями правоохоронців, станом на вечір відомо про двох загиблих та 28 поранених.
На місці удару працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики поліції, співробітники ДСНС та СБУ.
"Ворог вдарив авіабомбою по торговому центру, який працював. В результаті удару другий поверх впав на перший. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи", — заявив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко.
Поліція зафіксувала пошкодження 75 цивільних об’єктів: 13 багатоквартирних будинків, 54 торгові точки, 8 транспортних засобів.
У Нацполіції зазначили, що у перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули парамедики поліції та екіпаж "Білий янгол", який повертався з евакуації мешканців Покровська. Правоохоронці надавали медичну допомогу постраждалим та доставляли до лікарні.
Нагадаємо, окупанти скинули авіабомбу поблизу магазину "Аврора" у Добропіллі. У небо здійнявся великий стовп диму.
Також ми писали, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня знову зросла.
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