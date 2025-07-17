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Головна Армія У Добропіллі збільшилася кількість жертв після атаки РФ

У Добропіллі збільшилася кількість жертв після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 00:13
В результаті атаки окупантів РФ на Добропілля збільшилась кількість жертв
Рятувальник на місці руйнувань після атаки РФ на Добропілля. Фото: Нацполіція

На Донеччині збільшується кількість жертв удару російських окупантів по Добропіллю. Армія РФ цинічно скинула на населений пункт авіабомбу "ФАБ-500".

Про актуальну ситуацію повідомляє Нацполіція України.

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Згідно з повідомленнями правоохоронців, станом на вечір відомо про двох загиблих та 28 поранених.

У Добропіллі після атаки РФ побільшало жертв — що відомо - фото 1
Пошкоджений житловий будинок в результаті атаки РФ. Фото: Нацполіція

На місці удару працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики поліції, співробітники ДСНС та СБУ.

У Добропіллі після атаки РФ побільшало жертв — що відомо - фото 2
Правоохоронці оглядають руйнування в результаті атаки окупантів. Фото: Нацполіція

"Ворог вдарив авіабомбою по торговому центру, який працював. В результаті удару другий поверх впав на перший. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи", — заявив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко.

У Добропіллі після атаки РФ побільшало жертв — що відомо - фото 3
Пошкоджені торгівельні ряди та авто в Добропіллі. Фото: Нацполіція

Поліція зафіксувала пошкодження 75 цивільних об’єктів: 13 багатоквартирних будинків, 54 торгові точки, 8 транспортних засобів.

У Добропіллі після атаки РФ побільшало жертв — що відомо - фото 4
Ситуація на місці атаки російських окупантів по торгівельних павільйонах Добропілля. Фото: Нацполіція

У Нацполіції зазначили, що у перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули парамедики поліції та екіпаж "Білий янгол", який повертався з евакуації мешканців Покровська. Правоохоронці надавали медичну допомогу постраждалим та доставляли до лікарні.

Нагадаємо, окупанти скинули авіабомбу поблизу магазину "Аврора" у Добропіллі. У небо здійнявся великий стовп диму.

Також ми писали, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня знову зросла.

Донецька область окупанти війна в Україні атака Нацполіція постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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