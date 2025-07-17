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Главная Армия В Доброполье увеличилось число жертв после атаки РФ

В Доброполье увеличилось число жертв после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 00:13
В результате атаки оккупантов РФ на Доброполье увеличилось количество жертв
Спасатель на месте разрушений после атаки РФ на Доброполье. Фото: Нацполиция

В Донецкой области увеличивается количество жертв удара российских оккупантов по Доброполью. Армия РФ цинично сбросила на населенный пункт авиабомбу "ФАБ-500".

Об актуальной ситуации сообщает Нацполиция Украины.

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Согласно сообщениям правоохранителей, по состоянию на вечер известно о двух погибших и 28 раненых.

В Доброполье после атаки РФ стало больше жертв — что известно - фото 1
Поврежденный жилой дом в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция

На месте удара работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики полиции, сотрудники ГСЧС и СБУ.

В Доброполье после атаки РФ стало больше жертв — что известно - фото 2
Правоохранители осматривают разрушения в результате атаки оккупантов. Фото: Нацполиция

"Враг ударил авиабомбой по торговому центру, который работал. В результате удара второй этаж упал на первый. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы", — заявил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко.

В Доброполье после атаки РФ стало больше жертв — что известно - фото 3
Поврежденные торговые ряды и авто в Доброполье. Фото: Нацполиция

Полиция зафиксировала повреждения 75 гражданских объектов: 13 многоквартирных домов, 54 торговые точки, 8 транспортных средств.

В Доброполье после атаки РФ стало больше жертв — что известно - фото 4
Ситуация на месте атаки российских оккупантов по торговым павильонам Доброполья. Фото: Нацполиция

В Нацполиции отметили, что в первые минуты после обстрела на помощь людям прибыли парамедики полиции и экипаж "Белый ангел", который возвращался из эвакуации жителей Покровска. Правоохранители оказывали медицинскую помощь пострадавшим и доставляли в больницу.

Напомним, оккупанты сбросили авиабомбу вблизи магазина "Аврора" в Доброполье. В небо поднялся большой столб дыма.

Также мы писали, что количество погибших в результате российской атаки на Черновцы 12 июля снова возросло.

Донецкая область оккупанты война в Украине атака Нацполиция пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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