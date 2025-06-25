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Головна Армія У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ударів РФ

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ударів РФ

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 13:59
Обстріл Дніпра 24 червня — кількість загиблих знову зросла
Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Ключові моменти Російський обстріл Дніпра 24 червня

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 24 червня. Окупанти вбили 19 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 25 червня.

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Російський обстріл Дніпра 24 червня

"У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області — 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — зазначив Лисак.

Обстріл Дніпра 24 червня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, зросла кількість поранених. Наразі їх понад 300.

Російський удар по Дніпрі 24 червня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник ОВА подякував лікарям, які чатують біля людей та роблять усе, щоб врятувати постраждалих.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 червня на Дніпропетровщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 24 червня.

У результаті обстрілу серйозно постраждали щонайменше 34 навчальні заклади та медичні установи.

війна вбивство Дніпро Дніпропетровська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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