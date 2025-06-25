Обстріл Дніпра 24 червня — кількість загиблих знову зросла

Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 24 червня. Окупанти вбили 19 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 25 червня.

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"У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області — 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — зазначив Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, зросла кількість поранених. Наразі їх понад 300.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник ОВА подякував лікарям, які чатують біля людей та роблять усе, щоб врятувати постраждалих.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 червня на Дніпропетровщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 24 червня.

У результаті обстрілу серйозно постраждали щонайменше 34 навчальні заклади та медичні установи.