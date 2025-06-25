Обстріл Дніпра 24 червня — кількість загиблих знову зросла

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ударів РФ
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 24 червня. Окупанти вбили 19 людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 25 червня.
Російський обстріл Дніпра 24 червня
"У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області — 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — зазначив Лисак.
Крім того, зросла кількість поранених. Наразі їх понад 300.
Очільник ОВА подякував лікарям, які чатують біля людей та роблять усе, щоб врятувати постраждалих.
Нагадаємо, 25 червня на Дніпропетровщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 24 червня.
У результаті обстрілу серйозно постраждали щонайменше 34 навчальні заклади та медичні установи.
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