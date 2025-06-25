Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре возросло количество погибших в результате ударов РФ

В Днепре возросло количество погибших в результате ударов РФ

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 13:59
Обстрел Днепра 24 июня — количество погибших снова возросло
Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Ключові моменти Российский обстрел Днепра 24 июня

В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела 24 июня. Оккупанты убили 19 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 25 июня.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Днепра 24 июня

"В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области — 21. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — отметил Лысак.

Обстріл Дніпра 24 червня
Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, возросло количество раненых. Сейчас их более 300.

Російський удар по Дніпрі 24 червня
Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава ОВА поблагодарил врачей, которые дежурят у людей и делают все, чтобы спасти пострадавших.

null
Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 25 июня на Днепропетровщине объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки 24 июня.

В результате обстрела серьезно пострадали по меньшей мере 34 учебных заведения и медицинские учреждения.

война убийство Днепр Днепропетровская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации