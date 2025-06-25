Обстрел Днепра 24 июня — количество погибших снова возросло

Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела 24 июня. Оккупанты убили 19 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 25 июня.

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"В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области — 21. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — отметил Лысак.

Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, возросло количество раненых. Сейчас их более 300.

Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава ОВА поблагодарил врачей, которые дежурят у людей и делают все, чтобы спасти пострадавших.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 25 июня на Днепропетровщине объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки 24 июня.

В результате обстрела серьезно пострадали по меньшей мере 34 учебных заведения и медицинские учреждения.