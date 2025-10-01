Відео
Головна Армія У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки зросла кількість постраждалих

У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки зросла кількість постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 08:32
Обстріл Дніпра — кількість постраждалих зросла
Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: ДСНС

У ніч проти 1 жовтня російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого є руйнування. Крім того, після вчорашнього обстрілу Дніпра кількість постраждалих зросла до 31.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Дніпро та Дніпропетровщину — які наслідки

Цієї ночі, 1 жовтня, росіяни завдали ударів дронами по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини.

Внаслідок ворожих атаки пошкоджені інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазин й аптека. Зайнялася суха трава. На щастя, люди не постраждали.

По Покровській громаді Нікопольщини ворог цілив з важкої артилерії. Фахівці з'ясовують наслідки. Втім, головне — минулося без жертв.

Однак, на жаль, внаслідок вчорашнього удару по Дніпру кількість постраждалих зросла.

"У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки вже 31 потерпілий. Побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до медиків звернувся 17-річний хлопець. За інформацією ПвК, над областю захисники неба знищили три ворожі безпілотники", — поінформував очільник ОВА.

Нагадаємо, що вночі 1 жовтня російські війська атакували Харківщину — є постраждалі.

Крім того, впродовж доби війська РФ завдали понад 500 ударів по Запорізькій області — є руйнування.

росіяни Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
