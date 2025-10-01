Обстрел Днепра — количество пострадавших возросло

В Днепре после вчерашней атаки возросло количество пострадавших
В ночь на 1 октября российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область, в результате чего есть разрушения. Кроме того, после вчерашнего обстрела Днепра количество пострадавших возросло до 31.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака РФ на Днепр и Днепропетровщину — последствия
Этой ночью, 1 октября, россияне нанесли удары дронами по Петропавловской и Покровской громадам Синельниковского района.
В результате вражеских атаки повреждены инфраструктура и помещение, в котором располагались магазин и аптека. Загорелась сухая трава. К счастью, люди не пострадали.
По Покровской громаде Никопольщины враг целился из тяжелой артиллерии. Специалисты выясняют последствия. Впрочем, главное — обошлось без жертв.
К сожалению, в результате вчерашнего удара по Днепру количество пострадавших возросло.
"В Днепре в результате вчерашней атаки уже 31 пострадавший. Увеличилось среди них и несовершеннолетних. С повреждениями за помощью к медикам обратился 17-летний парень. По информации ПвК, над областью защитники неба уничтожили три вражеских беспилотника", — сообщил глава ОВА.
Напомним, что ночью 1 октября российские войска атаковали Харьковскую область — есть пострадавшие.
Кроме того, в течение суток войска РФ нанесли более 500 ударов по Запорожской области — есть разрушения.
