Россияне обстреляли Запорожскую область

Место атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В течение суток российские войска массированно атаковали Запорожскую область. В результате вражеских ударов зафиксированы масштабные разрушения.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в среду, 1 октября, в Telegram.

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

Атака на Запорожскую область — что известно

В течение суток российские оккупанты нанесли 535 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Российские армейцы совершили один авиационный удар по Гуляйполю. Также 353 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Самойловку, Веселянку, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новоандреевку и Белогорье.

Кроме того, 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Ольговского и Новоандреевки. А 178 артиллерийских ударов россияне нанесли по территории Плавней, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья и Новоандреевки.

Поступило 31 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, что ночью 1 октября российские войска атаковали Харьковскую область, в результате чего пострадали гражданские и полицейский.

А днем 30 сентября в Харькове раздавались мощные взрывы — город атаковали российские дроны.