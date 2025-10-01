Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ нанесла более 500 ударов по Запорожской области — последствия

РФ нанесла более 500 ударов по Запорожской области — последствия

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 07:49
Россияне обстреляли Запорожскую область
Место атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В течение суток российские войска массированно атаковали Запорожскую область. В результате вражеских ударов зафиксированы масштабные разрушения.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в среду, 1 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Запорізьку область
Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

Атака на Запорожскую область — что известно

В течение суток российские оккупанты нанесли 535 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Российские армейцы совершили один авиационный удар по Гуляйполю. Также 353 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Самойловку, Веселянку, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новоандреевку и Белогорье.

Кроме того, 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Ольговского и Новоандреевки. А 178 артиллерийских ударов россияне нанесли по территории Плавней, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья и Новоандреевки.

Поступило 31 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали. 

Напомним, что ночью 1 октября российские войска атаковали Харьковскую область, в результате чего пострадали гражданские и полицейский.

А днем 30 сентября в Харькове раздавались мощные взрывы — город атаковали российские дроны.

Запорожская область обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации