Головна Армія РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області — наслідки

РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:49
Росіяни обстріляли Запорізьку область
Місце атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Протягом доби російські війська масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано масштабні руйнування.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 1 жовтня, в Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Запорізьку область
Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Атака на Запорізьку область — що відомо

Впродовж доби російські окупанти завдали 535 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Російські армійці здійснили один авіаційний удар по Гуляйполю. Також 353 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Самійлівку, Веселянку, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку та Білогір’я.

Крім того, 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Ольгівського та Новоандріївки. А 178 артилерійських ударів росіяни завдали по території Плавнів, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я та Новоандріївки.

Надійшло 31 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали. 

Нагадаємо, що вночі 1 жовтня російські війська атакували Харківщину, внаслідок чого постраждали цивільні та поліціянт.

А вдень 30 вересня у Харкові лунали потужні вибухи — місто атакували російські дрони.

Запорізька область обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
