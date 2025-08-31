Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Дніпрі пролунали потужні вибухи

У Дніпрі пролунали потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 16:28
У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Місто та область перебувають під атакою російських БпЛА. 

Про вибухи в місті повідомляють місцеві мешканці та Повітряні сили України.

Реклама
Читайте також:

РФ завдала удару по Дніпру

У неділю, 31 серпня, близько 16:10 у Дніпрі та передмісті пролунала серія потужних вибухів.

Російські окупанти атакували місто та область за допомогою БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах України, ворожі безпілотники на Дніпропетровщині тримають курс на захід.

Дніпропетровщину атакували БпЛА
Повідомлення Повітряних сил. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, 31 серпня також російські війська атакували Харківщину — постраждали цивільні.

Крім того, окупанти завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого отримали поранення шестеро осіб.

вибух Дніпро Дніпропетровська область війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації