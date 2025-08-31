У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Місто та область перебувають під атакою російських БпЛА.

Про вибухи в місті повідомляють місцеві мешканці та Повітряні сили України.

РФ завдала удару по Дніпру

У неділю, 31 серпня, близько 16:10 у Дніпрі та передмісті пролунала серія потужних вибухів.

Російські окупанти атакували місто та область за допомогою БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах України, ворожі безпілотники на Дніпропетровщині тримають курс на захід.

Повідомлення Повітряних сил. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, 31 серпня також російські війська атакували Харківщину — постраждали цивільні.

Крім того, окупанти завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого отримали поранення шестеро осіб.