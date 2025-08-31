У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо

У Дніпрі пролунали потужні вибухи
Дата публікації: 31 серпня 2025 16:28
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Місто та область перебувають під атакою російських БпЛА.
Про вибухи в місті повідомляють місцеві мешканці та Повітряні сили України.
РФ завдала удару по Дніпру
У неділю, 31 серпня, близько 16:10 у Дніпрі та передмісті пролунала серія потужних вибухів.
Російські окупанти атакували місто та область за допомогою БпЛА.
Як повідомили у Повітряних силах України, ворожі безпілотники на Дніпропетровщині тримають курс на захід.
Нагадаємо, 31 серпня також російські війська атакували Харківщину — постраждали цивільні.
Крім того, окупанти завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого отримали поранення шестеро осіб.
