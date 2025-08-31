В Днепре прогремели взрывы — что известно

В Днепре прогремели мощные взрывы
Дата публикации 31 августа 2025 16:28
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: Reuters
В Днепре прогремела серия мощных взрывов. Город и область находятся под атакой российских БпЛА.
О взрывах в городе сообщают местные жители и Воздушные силы Украины.
РФ нанесла удар по Днепру
В воскресенье 31 августа, около 16:10 в Днепре и пригороде прозвучала серия мощных взрывов.
Российские оккупанты атаковали город и область с помощью БпЛА.
Как сообщили в Воздушных силах Украины, вражеские беспилотники на Днепропетровщине держат курс на запад.
Напомним, 31 августа также российские войска атаковали Харьковскую область — пострадали гражданские.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по центру Херсона, в результате чего получили ранения шесть человек.
