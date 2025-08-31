Видео
Главная Армия В Днепре прогремели мощные взрывы

В Днепре прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 16:28
В Днепре прогремели взрывы — что известно
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

В Днепре прогремела серия мощных взрывов. Город и область находятся под атакой российских БпЛА.

О взрывах в городе сообщают местные жители и Воздушные силы Украины.

Читайте также:

РФ нанесла удар по Днепру

В воскресенье 31 августа, около 16:10 в Днепре и пригороде прозвучала серия мощных взрывов.

Российские оккупанты атаковали город и область с помощью БпЛА.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, вражеские беспилотники на Днепропетровщине держат курс на запад.

Дніпропетровщину атакували БпЛА
Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, 31 августа также российские войска атаковали Харьковскую область — пострадали гражданские.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по центру Херсона, в результате чего получили ранения шесть человек.

взрыв Днепр Днепропетровская область война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
