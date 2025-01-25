Вибухи в Дніпрі 25 січня — подробиці атаки БпЛА

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот

У Дніпрі пролунали вибухи ввечері 25 січня. Наразі в половині областей України оголошено повітряну тривогу через атаку ударними безпілотниками Росії.

Про це повідомляє Суспільне в Telegram.

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Вибухи в Дніпрі 25 січня

Кореспонденти видання заявили про вибухи в Дніпрі.

Повідомлення "Суспільне Дніпро" в Telegram. Фото: скриншот

Станом на 22:45 у Дніпропетровській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. Згідно з попередженням Повітряних сил, небезпека пов'язана з "шахедами".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері 25 січня вибухи чули й мешканці Херсона. На той момент повітряну тривогу не було оголошено в області.

Також гучно було в Ірпені Київської області в суботу, 25 січня. В місті стався вибух в житловому будинку.