Вибухи в Дніпрі 25 січня — подробиці атаки БпЛА

У Дніпрі пролунали гучні вибухи — деталі
У Дніпрі пролунали вибухи ввечері 25 січня. Наразі в половині областей України оголошено повітряну тривогу через атаку ударними безпілотниками Росії.
Про це повідомляє Суспільне в Telegram.
Вибухи в Дніпрі 25 січня
Кореспонденти видання заявили про вибухи в Дніпрі.
Станом на 22:45 у Дніпропетровській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. Згідно з попередженням Повітряних сил, небезпека пов'язана з "шахедами".
Нагадаємо, що ввечері 25 січня вибухи чули й мешканці Херсона. На той момент повітряну тривогу не було оголошено в області.
Також гучно було в Ірпені Київської області в суботу, 25 січня. В місті стався вибух в житловому будинку.
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