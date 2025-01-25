Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Дніпрі пролунали гучні вибухи — деталі arrow

У Дніпрі пролунали гучні вибухи — деталі

25 січня 2025 22:43
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі 25 січня — подробиці атаки БпЛА
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Дніпрі пролунали вибухи ввечері 25 січня. Наразі в половині областей України оголошено повітряну тривогу через атаку ударними безпілотниками Росії.

Про це повідомляє Суспільне в Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Дніпрі 25 січня 

Кореспонденти видання заявили про вибухи в Дніпрі.

У Дніпрі пролунали гучні вибухи — деталі - фото 1
Повідомлення "Суспільне Дніпро" в Telegram. Фото: скриншот

Станом на 22:45 у Дніпропетровській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. Згідно з попередженням Повітряних сил, небезпека пов'язана з "шахедами".

Мапа повітряної тривоги ввечері 25 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері 25 січня вибухи чули й мешканці Херсона. На той момент повітряну тривогу не було оголошено в області.

Також гучно було в Ірпені Київської області в суботу, 25 січня. В місті стався вибух в житловому будинку.

вибух безпілотники Дніпро окупанти війна в Україні атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:02 Більше ніж у Трампа — джерело назвало зарплату Шевченка в УАФ

25 січня 2025

23:52 Всі армії Європи — Зеленський назвав ще одну гарантію безпеки

23:41 ХАМАС відпустив заручниць Ізраїля — яке співвідношення обміну

23:35 Голова комітету ВР закликає Умєрова піти у відставку

23:33 Побиття юнака на Київщині — інцидент розслідує поліція

23:28 Скільки українських дітей вивезли до РФ — Зеленський назвав цифру

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:08 Фіцо різко відреагував на підтримку протестів Зеленським

23:08 Евертон переміг, Ман Сіті обіграв Челсі — результати ТОП-матчів

23:03 Чоловік інформував про місця видачі повісток — що вирішив суд

22:48 Агенція оборонних закупівель заявила про тиск з боку Міноборони

00:02 Більше ніж у Трампа — джерело назвало зарплату Шевченка в УАФ

25 січня 2025

23:52 Всі армії Європи — Зеленський назвав ще одну гарантію безпеки

23:41 ХАМАС відпустив заручниць Ізраїля — яке співвідношення обміну

23:35 Голова комітету ВР закликає Умєрова піти у відставку

23:33 Побиття юнака на Київщині — інцидент розслідує поліція

23:28 Скільки українських дітей вивезли до РФ — Зеленський назвав цифру

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:08 Фіцо різко відреагував на підтримку протестів Зеленським

23:08 Евертон переміг, Ман Сіті обіграв Челсі — результати ТОП-матчів

23:03 Чоловік інформував про місця видачі повісток — що вирішив суд

22:48 Агенція оборонних закупівель заявила про тиск з боку Міноборони

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку