Взрывы в Днепре 25 января — подробности атаки БпЛА

В Днепре прогремели громкие взрывы — детали
В Днепре прогремели взрывы вечером 25 января. Сейчас в половине областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными беспилотниками России.
Об этом сообщает Суспільне в Telegram.
Взрывы в Днепре 25 января
Кореспонденты издания заявили о взрывах в Днепре.
По состоянию на 22:45 в Днепропетровской и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Согласно предупреждению Воздушных сил, опасность связана с "шахедами".
Напомним, что вечером 25 января взрывы слышали и жители Херсона. На тот момент воздушная тревога не была объявлена в области.
Также громко было в Ирпене Киевской области в субботу, 25 января. В городе произошел взрыв в жилом доме.
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