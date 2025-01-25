Взрывы в Днепре 25 января — подробности атаки БпЛА

Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: скриншот

В Днепре прогремели взрывы вечером 25 января. Сейчас в половине областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными беспилотниками России.

Об этом сообщает Суспільне в Telegram.

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Поведение "Суспільне Дніпро" в Telegram. Фото: скриншот

По состоянию на 22:45 в Днепропетровской и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Согласно предупреждению Воздушных сил, опасность связана с "шахедами".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером 25 января взрывы слышали и жители Херсона. На тот момент воздушная тревога не была объявлена в области.

Также громко было в Ирпене Киевской области в субботу, 25 января. В городе произошел взрыв в жилом доме.