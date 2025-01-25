Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена arrow

У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена

25 січня 2025 20:34
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні 25 січня — подробиці від ЗМІ
Вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Херсоні ввечері 25 січня прогриміли вибухи. Наразі в регіоні, а також сусідніх областях, повітряна тривога не оголошена.

Про вибухи повідомляє Суспільне в Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Херсоні 25 січня 

За інформацією кореспондентів видання, у Херсоні було гучно.

У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена - фото 1
Повідомлення "Суспільне Херсон" у Telegram. Фото: скриншот

Згідно з картою повітряних тривог станом на 20:35, про небезпеку попередили мешканців Сумської області, а також традиційно тривога продовжується на тимчасово окупованих Росією Луганщині та Криму.

Мапа повітряної тривоги в Україні 25 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в суботу, 25 січня, вибух прогримів в Ірпені, що на Київщині. Гучно було в одній із квартир житлового будинку.

Також в ніч проти 25 січня російські загарбники атакували дронами Київську область. "Шахед" влетів у житлову багатоповерхівку.

Херсон вибух окупанти повітряна тривога війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

20:44 Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

20:34 У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:22 Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ

20:08 Правовстановлюючі документи на квартиру — що треба знати

20:07 Борнмут з Забарним забив п’ять голів у ворота третьої команди АПЛ

20:00 Чи можна оформити відстрочку після ігнорування повістки

19:56 Коли метапневмовірус в Україні піде на спад — відповідь лікаря

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

20:44 Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

20:34 У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:22 Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ

20:08 Правовстановлюючі документи на квартиру — що треба знати

20:07 Борнмут з Забарним забив п’ять голів у ворота третьої команди АПЛ

20:00 Чи можна оформити відстрочку після ігнорування повістки

19:56 Коли метапневмовірус в Україні піде на спад — відповідь лікаря

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку