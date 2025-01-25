Вибухи в Херсоні 25 січня — подробиці від ЗМІ

У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена
У Херсоні ввечері 25 січня прогриміли вибухи. Наразі в регіоні, а також сусідніх областях, повітряна тривога не оголошена.
Про вибухи повідомляє Суспільне в Telegram.
Вибухи в Херсоні 25 січня
За інформацією кореспондентів видання, у Херсоні було гучно.
Згідно з картою повітряних тривог станом на 20:35, про небезпеку попередили мешканців Сумської області, а також традиційно тривога продовжується на тимчасово окупованих Росією Луганщині та Криму.
Нагадаємо, що в суботу, 25 січня, вибух прогримів в Ірпені, що на Київщині. Гучно було в одній із квартир житлового будинку.
Також в ніч проти 25 січня російські загарбники атакували дронами Київську область. "Шахед" влетів у житлову багатоповерхівку.
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