Вибухи в Херсоні 25 січня — подробиці від ЗМІ

Вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот

У Херсоні ввечері 25 січня прогриміли вибухи. Наразі в регіоні, а також сусідніх областях, повітряна тривога не оголошена.

Про вибухи повідомляє Суспільне в Telegram.

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За інформацією кореспондентів видання, у Херсоні було гучно.

Повідомлення "Суспільне Херсон" у Telegram. Фото: скриншот

Згідно з картою повітряних тривог станом на 20:35, про небезпеку попередили мешканців Сумської області, а також традиційно тривога продовжується на тимчасово окупованих Росією Луганщині та Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в суботу, 25 січня, вибух прогримів в Ірпені, що на Київщині. Гучно було в одній із квартир житлового будинку.

Також в ніч проти 25 січня російські загарбники атакували дронами Київську область. "Шахед" влетів у житлову багатоповерхівку.