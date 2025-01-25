Взрывы в Херсоне 25 января — подробности от СМИ

Взрыв ночью. Иллюстративное фото: скриншот

В Херсоне вечером 25 января прогремели взрывы. Сейчас в регионе, а также соседних областях воздушная тревога не объявлена.

О взрывах сообщает Суспільне в Telegram.

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Взрывы в Херсоне 25 января

По информации корреспондентов издания, в Херсоне было шумно.

Сообщение "Суспільне Херсон" в Telegram. Фото: скриншот

Согласно карте воздушных тревог по состоянию на 20:35, об опасности предупредили жителей Сумской области, а также традиционно тревога продолжается на временно оккупированных Россией Луганщине и Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в субботу, 25 января, взрыв прогремел в Ирпене на Киевщине. Громко было в одной из квартир жилого дома.

Также в ночь на 25 января российские захватчики атаковали дронами Киевскую область. "Шахед" влетел в жилую многоэтажку.