Взрывы в Херсоне 25 января — подробности от СМИ

В Херсоне мощные взрывы — тревога не объявлена
В Херсоне вечером 25 января прогремели взрывы. Сейчас в регионе, а также соседних областях воздушная тревога не объявлена.
О взрывах сообщает Суспільне в Telegram.
Взрывы в Херсоне 25 января
По информации корреспондентов издания, в Херсоне было шумно.
Согласно карте воздушных тревог по состоянию на 20:35, об опасности предупредили жителей Сумской области, а также традиционно тревога продолжается на временно оккупированных Россией Луганщине и Крыму.
Напомним, что в субботу, 25 января, взрыв прогремел в Ирпене на Киевщине. Громко было в одной из квартир жилого дома.
Также в ночь на 25 января российские захватчики атаковали дронами Киевскую область. "Шахед" влетел в жилую многоэтажку.
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