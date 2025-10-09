Обстріл Дніпра 9 жовтня — у місті лунали вибухи

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі ввечері, 9 жовтня, лунали вибухи. Крім того, російські війська завдали ударів і по області. Окупанти атакували FPV-дронами та артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Обстріли Дніпра і області 9 жовтня

Лисак розповів, що сьогодні ввечері у Дніпрі було гучно, однак наразі всі деталі з'ясовуються.

Також упродовж дня окупанти атакували Нікопольщину, зокрема, райцентр, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Для цього ворог застосував артилерію та FPV-дрони.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілів постраждав 68-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджене підприємство. Зайнялися будівля, що не експлуатується, і приватна оселя. Ще чотири будинки — понівечені. Побиті й господарська споруда, лінії електропередач", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА розповів, що у напрямку Сумщини та Чернігівщини призупинено рух потягів. За його словами, окупанти намагаються ускладнити сполучення з прифронтовими областями.

Крім того, Bloomberg повідомляв, що Росія знищила близько 60% газовидобутку України. Це змусило країну витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива.