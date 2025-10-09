Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Головна Армія У Дніпрі лунали вибухи — деталі від ОВА

У Дніпрі лунали вибухи — деталі від ОВА

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 19:00
Обстріл Дніпра 9 жовтня — у місті лунали вибухи
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі ввечері, 9 жовтня, лунали вибухи. Крім того, російські війська завдали ударів і по області. Окупанти атакували FPV-дронами та артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли Дніпра і області 9 жовтня

Лисак розповів, що сьогодні ввечері у Дніпрі було гучно, однак наразі всі деталі з'ясовуються. 

Також упродовж дня окупанти атакували Нікопольщину, зокрема, райцентр, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Для цього ворог застосував артилерію та FPV-дрони.

Обстріл Дніпропетровської області 9 жовтня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпропетровської області 9 жовтня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпропетровської області 9 жовтня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпропетровської області 9 жовтня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпропетровської області 9 жовтня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілів постраждав 68-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджене підприємство. Зайнялися будівля, що не експлуатується, і приватна оселя. Ще чотири будинки — понівечені. Побиті й господарська споруда, лінії електропередач", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА розповів, що у напрямку Сумщини та Чернігівщини призупинено рух потягів. За його словами, окупанти намагаються ускладнити сполучення з прифронтовими областями.

Крім того, Bloomberg повідомляв, що Росія знищила близько 60% газовидобутку України. Це змусило країну витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації