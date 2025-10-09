Обстрел Днепра 9 октября — в городе раздавались взрывы

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре вечером, 9 октября, раздавались взрывы. Кроме того, российские войска нанесли удары и по области. Оккупанты атаковали FPV-дронами и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Обстрелы Днепра и области 9 октября

Лысак рассказал, что сегодня вечером в Днепре было громко, однако сейчас все детали выясняются.

Также в течение дня оккупанты атаковали Никопольщину, в частности, райцентр, Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады. Для этого враг применил артиллерию и FPV-дроны.

В результате обстрелов пострадал 68-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Повреждено предприятие. Загорелись здание, которое не эксплуатируется, и частный дом. Еще четыре дома — повреждены. Побиты и хозяйственная постройка, линии электропередач", — говорится в сообщении.

Напомним, председатель Сумской ОГА рассказал, что в направлении Сумщины и Черниговщины приостановлено движение поездов. По его словам, оккупанты пытаются усложнить сообщение с прифронтовыми областями.

Кроме того, Bloomberg сообщал, что Россия уничтожила около 60% газодобычи Украины. Это заставило страну потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива.