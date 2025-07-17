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Головна Армія У Дніпрі лунають вибухи — подробиці атаки

У Дніпрі лунають вибухи — подробиці атаки

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 00:15
Нічні вибухи у Дніпрі 17 липня 2025 року — що відомо про обстріл
Термінова новина

Вибухи лунають у Дніпрі зараз, уночі в четвер, 17 липня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА. 

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ОНОВЛЕНО: О 00:22 начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що у Дніпрі гучно, та закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Новина доповнюється 

вибух безпілотники Дніпро обстріли БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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