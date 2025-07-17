Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре раздаются взрывы — подробности атаки

В Днепре раздаются взрывы — подробности атаки

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 00:15
Ночные взрывы в Днепре 17 июля 2025 года — что известно об обстреле
Ночной взрыв. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы раздаются в Днепре сейчас, ночью в четверг, 17 июля. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Реклама
Читайте также:
Атака БпЛА ночью 17 июля 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Днепре ночью 17 июля

Воздушную тревогу в Днепровском районе объявили в 23:41.

По состоянию на 23:17 16 июля, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА на Харьковщине держали курс на юго-запад: на Днепр. В 23:38 военные предупредили, что ударные беспилотники летят в направлении Павлограда, а в 00:07 17 июля отметили, что дроны с востока и севера взяли курс на Днепр.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 17 июля

Воздушная тревога ночью 17 июля 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:15 17 июля

По состоянию на 00:15, кроме Днепропетровской области, воздушная тревога продолжается еще в пяти областях. Красные на карте воздушных тревог Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

ОБНОВЛЕНО: В 00:22 начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в Днепре громко, и призвал жителей города находиться в укрытиях.

Взрывы в Днепре ночью 17 июля 2025 года
Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, в ночь на 16 июля россияне обстреляли Винницу. Потерпел разрушения частный дом — с его владельцем пообщались журналисты Новини.LIVE.

Также мы сообщали, что вечером 16 июля РФ ударила авиабомбой по Доброполью Донецкой области. Два человека погибли, еще 14 — получили ранения.

взрыв беспилотники Днепр обстрелы БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации