Ночные взрывы в Днепре 17 июля 2025 года — что известно об обстреле

В Днепре раздаются взрывы — подробности атаки
Взрывы раздаются в Днепре сейчас, ночью в четверг, 17 июля. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о взрывах в Днепре ночью 17 июля
Воздушную тревогу в Днепровском районе объявили в 23:41.
По состоянию на 23:17 16 июля, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА на Харьковщине держали курс на юго-запад: на Днепр. В 23:38 военные предупредили, что ударные беспилотники летят в направлении Павлограда, а в 00:07 17 июля отметили, что дроны с востока и севера взяли курс на Днепр.
Где еще объявили воздушную тревогу ночью 17 июля
По состоянию на 00:15, кроме Днепропетровской области, воздушная тревога продолжается еще в пяти областях. Красные на карте воздушных тревог Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.
ОБНОВЛЕНО: В 00:22 начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в Днепре громко, и призвал жителей города находиться в укрытиях.
Напомним, в ночь на 16 июля россияне обстреляли Винницу. Потерпел разрушения частный дом — с его владельцем пообщались журналисты Новини.LIVE.
Также мы сообщали, что вечером 16 июля РФ ударила авиабомбой по Доброполью Донецкой области. Два человека погибли, еще 14 — получили ранения.
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