Артоб'єкт з берцями ЗСУ має нагадати всім, на чиїх плечах тримаються кордони та безпека країни

Берці пораненого солдата Олега Лявера, що стали артоб'єктом. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Україна святкувала День піхоти ЗСУ і це особливе свято — адже піхота є кров'ю будь-якої армії й на її плечах переноситься вся тяжкість війни. В цей день з'явився незвичайний артоб'єкт — берці солдата Олега Лявера з позивним "Богданич", який зараз проходить лікування після поранення. Ця інсталяція має свою благородну мету.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України, громадський діяч, музикант, телеведучий, актор, поет Микола Сєрга.

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Коля Сєрга розповів, що ці берці є символом та нагадуванням, завдяки кому країни існують і на кому тримаються кордони.

"Хтось вдало зазначив, що піхота — це є живий кордон країни під час війни. І ці берці, якщо ви подивитесь, зі слідами крові. Це справжні бойові берці, а сам солдат знаходиться на реабілітації", — сказав Серга.

Митець та боєць розповів, що це тільки перша інсталяція. Всього їх буде три — перший екземпляр встановлений біля МЗС України. Другий поїде на виставку в Копенгаген на "Демократичний форум". А третій планується відправити до Вашингтону, щоб привернути увагу до важливості піхоти та рішень, які ухвалюють американські політики.

Раніше ми повідомляли, що на готелі "Україна" у Києві в День піхоти 6 травня з’явилась артінсталяція. О 21:30 фасад будівлі підсвітили надписом, присвяченим піхотинцям.

Також Президент України Володимир Зеленський у День піхоти відзначив воїнів державними нагородами. Він наголосив, що пишається нашими бійцями.