Артобъект с берцами ВСУ должен напомнить всем, на чьих плечах держатся границы и безопасность страны

Берцы раненого солдата Олега Лявера, ставшие артобъектом. Фото: Новини.LIVE

Накануне Украина праздновала День пехоты ВСУ и это особый праздник — ведь пехота является кровью любой армии и на ее плечах переносится вся тяжесть войны. В этот день появился необычный артобъект — берцы солдата Олега Лявера с позывным "Богданыч", который сейчас проходит лечение после ранения. Эта инсталляция имеет свою благородную цель.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины, общественный деятель, музыкант, телеведущий, актер, поэт Николай Серга.

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Коля Серга рассказал, что эти берцы являются символом и напоминанием, благодаря кому страны существуют и на ком держатся границы.

"Кто-то удачно отметил, что пехота — это живой кордон страны во время войны. И эти берцы, если вы посмотрите, со следами крови. Это настоящие боевые берцы, а сам солдат находится на реабилитации", — сказал Серга.

Художник и боец рассказал, что это только первая инсталляция. Всего их будет три — первый экземпляр установлен возле МИД Украины. Второй поедет на выставку в Копенгаген на "Демократический форум". А третий планируется отправить в Вашингтон, чтобы привлечь внимание к важности пехоты и решений, которые принимают американские политики.

Ранее мы сообщали, что на гостинице "Украина" в Киеве в День пехоты 6 мая появилась арт-инсталляция. В 21:30 фасад здания подсветили надписью, посвященной пехотинцам.

Также президент Украины Владимир Зеленский в День пехоты отметил воинов государственными наградами. Он отметил, что гордится нашими бойцами.