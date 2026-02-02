Нічні вибухи в Черкасах 2 лютого 2026 року — подробиці обстрілу

У Черкасах прогриміли вибухи — у місті виникли пожежі
Дата публікації: 2 лютого 2026 03:24
Вибухи пролунали в Черкасах зараз, уночі в понеділок, 2 лютого. У частині Черкаської області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Що відомо про вибухи в Черкасах уночі 2 лютого
О 03:15 військові попередили про рух БпЛА з півночі в напрямку Черкас. За інформацією Суспільного, після вибухів у місті спалахнули пожежі.
