Ночные взрывы в Черкассах 2 февраля 2026 года — подробности обстрела

Взрывы прогремели в Черкассах сейчас, ночью в понедельник, 2 февраля. В части Черкасской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Что известно о взрывах в Черкассах ночью 2 февраля

В 03:15 военные предупредили о движении БпЛА с севера в направлении Черкасс. По информации Суспільного, после взрывов в городе вспыхнули пожары.

Новость дополняется