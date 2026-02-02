Ночные взрывы в Черкассах 2 февраля 2026 года — подробности обстрела

В Черкассах прогремели взрывы — в городе возникли пожары
Дата публикации 2 февраля 2026 03:24
Срочная новость
Взрывы прогремели в Черкассах сейчас, ночью в понедельник, 2 февраля. В части Черкасской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о взрывах в Черкассах ночью 2 февраля
В 03:15 военные предупредили о движении БпЛА с севера в направлении Черкасс. По информации Суспільного, после взрывов в городе вспыхнули пожары.
Новость дополняется
