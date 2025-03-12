Росія стурбована українськими ударами дронів — в Британії проаналізували

Український військовий з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни серйозно занепокоєні українськими дроновими ударами. Вони розуміють, що триває справжня війна, а не локальна операція.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії у соцмережі X у середу, 12 березня.

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Удари дронами по Росії

У ніч проти 11 березня Україна завдала найбільше ударів по Росії за допомогою безпілотників. Вибухи лунали в декількох регіонах, у тому числі в Москві.

Повідомлялося про пожежі в російській столиці, тимчасове припинення роботи всіх чотирьох аеропортів та залізничного сполучення до Домодєдово.

За інформацією Міноборони ворога, 337 БпЛА було "перехоплено і знищено".

Аналітики зазначають, що останні удари України є частиною серії нальотів БпЛА, які стали частішими й проникли глибше на російську територію. Це підкреслює важливість завдання для Росії — захистити свою інфраструктуру та стратегічні об'єкти, одночасно зберігаючи оборону на лінії фронту.

"Путін і вище керівництво Росії майже напевно вважають, що здатність України завдавати ударів по Москві і викликати збої в її роботі — це серйозний привід для занепокоєння. Це також підриває уявлення російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну", — йдеться у повідомленні.

Допис британської розвідки. Фото: x.com/DefenceHQ

Нагадаємо, 11 березня українські військові вразили декілька стратегічних об'єктів на території Росії, які були залучені до підтримки збройної агресії окупантів.

Також у мережі показали наслідки вибухів у Росії. Зафіксовано пожежі та руйнування.