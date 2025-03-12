Россия обеспокоена украинскими ударами дронов — в Британии проанализировали

Украинский военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне серьезно обеспокоены украинскими дроновыми ударами. Они понимают, что идет настоящая война, а не локальная операция.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании в соцсети X в среду, 12 марта.

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Удары дронами по России

В ночь на 11 марта Украина нанесла больше всего ударов по России с помощью беспилотников. Взрывы раздавались в нескольких регионах, в том числе в Москве.

Сообщалось о пожарах в российской столице, временном прекращении работы всех четырех аэропортов и железнодорожного сообщения в Домодедово.

По информации Минобороны врага, 337 БпЛА было "перехвачено и уничтожено".

Аналитики отмечают, что последние удары Украины являются частью серии налетов БпЛА, которые стали более частыми и проникли глубже на российскую территорию. Это подчеркивает важность задачи для России — защитить свою инфраструктуру и стратегические объекты, одновременно сохраняя оборону на линии фронта.

"Путин и высшее руководство России почти наверняка считают, что способность Украины наносить удары по Москве и вызывать сбои в ее работе — это серьезный повод для беспокойства. Это также подрывает представление российского руководства о конфликте как о локальной операции, а не войне", — говорится в сообщении.

Пост британской разведки. Фото: x.com/DefenceHQ

Напомним, 11 марта украинские военные поразили несколько стратегических объектов на территории России, которые были привлечены к поддержке вооруженной агрессии оккупантов.

Также в сети показали последствия взрывов в России. Зафиксированы пожары и разрушения.